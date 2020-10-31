Видео: из-под завалов в Измире извлекли "мяукающую" женщину

Спасатели извлекли из-под завалов жительницу Измира, пострадавшую в результате землетрясения накануне. Дама связалась с поисковой бригадой по мобильному телефону. Условились, что она будет мяукать для скорейшего обнаружения ее местонахождения, сообщают местные СМИ. Видео спасения женщины опубликовали Вести.

Операция по спасению Бусе Хасылмаз продолжалась почти десять часов. Усилия поисковиков были, в конечном счете, вознаграждены.

Напомним, жертвами стихии стали 26 человек, более 800 граждан получили ранения.