31.10.2020 / 10:36
Власти Москвы назвали сроки появления нового метро на западе
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Западный участок Большой кольцевой линии московского метро предполагается достроить до конца года. Об этом в субботу журналистам заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Протяженность участка составляет 9 км, на нем будут четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Терехово" и "Кунцевская". "Все тоннели пройдены, общая готовность станций - 60 процентов", - уточнил глава столичного стройкомплекса.
На станциях "Терехово" и "Кунцевская" идет устройство монолитных конструкций. В то же время на "Улице Народного Ополчения" и "Карамышевской" ведутся уже архитектурно-отделочные работы, монтируются инженерные системы.
Также на следующей неделе на "Улицу Народного Ополчения" подадут напряжение по постоянной схеме.