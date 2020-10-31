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31.10.2020 / 10:36
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы назвали сроки появления нового метро на западе

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Западный участок Большой кольцевой линии московского метро предполагается достроить до конца года. Об этом в субботу журналистам заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность участка составляет 9 км, на нем будут четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Терехово" и "Кунцевская". "Все тоннели пройдены, общая готовность станций - 60 процентов", - уточнил глава столичного стройкомплекса.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
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На станциях "Терехово" и "Кунцевская" идет устройство монолитных конструкций. В то же время на "Улице Народного Ополчения" и "Карамышевской" ведутся уже архитектурно-отделочные работы, монтируются инженерные системы.

Также на следующей неделе на "Улицу Народного Ополчения" подадут напряжение по постоянной схеме.

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