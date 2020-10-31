Врач заявил о риске "боевого стресса" у пациентов с COVID-19

У пациентов с тяжелой формой COVID-19 в некоторых случаях может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство, схожее с тем, что люди переживают в результате боевых действий. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

По ее словам, последствия нового коронавируса для психики человека до конца не изучены. Вместе с тем известно, что SARS-CoV-2 также поражает нервную систему. Исходя из мирового и российского опыта, у переболевших возникают тревожно-депрессивные расстройства и даже бредовые состояния и галлюцинации. С последним сталкиваются примерно один-два процента от числа тяжело больных.

Угнетающе на человека действует попадание в реанимацию, где вокруг он видит в основном других тяжело больных и врачей в специальных защитных костюмах. Особенно травматическим опытом может быть смерть кого-то рядом.

- Это может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. То есть ситуации с угрозой для жизни приравнены по силе воздействия на психику к боевому стрессу. Она может отреагировать на такой стресс сразу или спустя какое-то время, но в любом случае не позже шести месяцев после воздействия травматического фактора, - отметила Татьяна Караваева.

Также врач дала несколько советов тем, кто испытывает сильную тревогу из-за пандемии коронавируса, в результате чего сильно страдает качество жизни. В первую очередь, надо ограничить поток негативной информации, перестать отслеживать все новости о ситуации с COVID-19, меньше обсуждать это с близкими. Также должен помочь четкий режим дня, в котором предусмотрено время и отдельное место для отдыха. Наконец, стоит поддерживать общение с родными и друзьями, чтобы не оказаться в социальной изоляции.