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Рубрика: В мире

Задержан подозреваемый в нападении на православного священника во Франции

Текст: Александр Саможнев
Фото: EPA-EFE/MAXIME JEGAT Фото: EPA-EFE/MAXIME JEGAT
Фото: EPA-EFE/MAXIME JEGAT

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание Lyonmag.

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По данным полиции, злоумышленник, задержанный в третьем округе Лиона, два раза выстрелил из обреза охотничьего ружья в священника, когда он закрывал церковь по улице Сен-Лазар. Свидетелями инцидента оказалась пара, находившаяся в припаркованной поблизости автомашине. Именно показания этих людей способствовали аресту подозреваемого.

В результате нападения 52-летний служитель храма получил тяжелые ранения. Первую помощь ему оказали сотрудники муниципальной полиции. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Расследованием преступления занимается судебная полиция Лиона. В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили о готовности при необходимости подключиться к расследованию. В связи с нападением министр внутренних дел Жеральд Дарманен провел совещание кризисного штаба.

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