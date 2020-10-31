Задержан подозреваемый в нападении на православного священника во Франции

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на православного греческого священника в Лионе, сообщает местное издание Lyonmag.

По данным полиции, злоумышленник, задержанный в третьем округе Лиона, два раза выстрелил из обреза охотничьего ружья в священника, когда он закрывал церковь по улице Сен-Лазар. Свидетелями инцидента оказалась пара, находившаяся в припаркованной поблизости автомашине. Именно показания этих людей способствовали аресту подозреваемого.

В результате нападения 52-летний служитель храма получил тяжелые ранения. Первую помощь ему оказали сотрудники муниципальной полиции. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Расследованием преступления занимается судебная полиция Лиона. В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили о готовности при необходимости подключиться к расследованию. В связи с нападением министр внутренних дел Жеральд Дарманен провел совещание кризисного штаба.