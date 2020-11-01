Андрей Рублев: Счастлив, что впервые сыграю на итоговом турнире ATP

Россиянин Андрей Рублев признался, что счастлив завоеванной путевке на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В воскресенье российский теннисист со счетом 6:4, 6:4 победил итальянца Лоренцо Сонего в финале турнира в Вене и выиграл свой пятый трофей в одиночном разряде в текущем сезоне. Этот успех дал право 23-летнему Рублеву впервые в карьере сыграть на итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

"Я счастлив, что выиграл титул в Вене. Этот турнир действительно особенный для меня, потому что моя бабушка была австрийкой. Счастлив, что впервые выступлю на итоговом турнире. Я очень жду этого", - сказал Рублев, чьи слова приводит официальный сайт ATP.

"Мне еще многое нужно улучшить. И для меня будет хорошим испытанием увидеть, что именно мне следует улучшить, чтобы соответствовать уровню сильнейшей восьмерки теннисистов мира", - отметил он.