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Рубрика: В мире

Чехия лидирует по числу жертв COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек

Текст: Владимир Снегирев
Чехия, несмотря на принятые жесткие карантинные меры, продолжает удерживать лидерство в рейтинге государств, наиболее пострадавших от коронавируса. В воскресенье эта центральноевропейская страна возглавила еще один печальные показатель, заняв первое место по числу скончавшихся в пересчете на сто тысяч человек.

Данные, обнародованные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, свидетельствуют о том, что в Чехии этот показатель составляет сейчас 11,02. Следом идут Андорра (7,88). Бельгия (6,81). Армения (6,19) и Черногория (6,11). Самый большой прирост числа умерших в Чехии был зафиксирован в последние семь дней - 1174 человека.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
Граждане Чехии готовы ехать в Москву, чтобы сделать прививку от COVID-19

Этот антирекорд поставлен на фоне беспрецедентных мер, принятых Прагой для того, чтобы распространить эпидемию. С 5 октября здесь действует режим чрезвычайной ситуации. Закрыты учебные заведения, все предприятия общественного питания, отели, большинство магазинов, запрещены все массовые и спортивные мероприятия. Более того, с 28 октября жителям страны запрещено без уважительных причин покидать жилища с девяти часов вечера до пяти утра. За соблюдением комендантского часа строго следит полиция, а нарушителям грозят крупные штрафы.

При этом Чехия успешнее других европейских стран справилась с весенним наступлением вируса и уже к июлю отказалась от большинства ограничений. Но теперь ясно, что расслабились чехи рано. Пивные фестивали, праздники молодого вина, тусовки в ночных клубах, отдых на местных курортах, - расплата за все эти удовольствие последовала сейчас.

Не лучшим образом в экстремальной ситуации действовало и правительство. Три министра здравоохранения за один год - это даже для мирной ситуации чересчур, а сейчас она чрезвычайная.

В последние дни прирост зараженных стабильно составляет по 11-12 тысяч человек в сутки. Для страны с десятимиллионным населением это очень много.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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