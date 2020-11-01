Число погибших в Измире выросло до 55 человек

По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате пятничного землетрясения в провинции Измир погибли 55 человек. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Ранее сообщалось о 49 погибших гражданах, 1 из которых утонул. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, на данный момент в провинции насчитывается 896 раненых, из которых 667 уже были выписаны из больниц. В сообщении отмечается, что после основного землетрясения было зафиксировано 883 повторных толчка, 42 из которых были выше 4 баллов по шкале Рихтера. Поисково-спасательные работы продолжаются в 8 разрушенных зданиях.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7, эпицентр которого находился в Эгейском море, произошло в пятницу, 30 октября. Подземные толчки стали причиной цунами, затопившем прибрежные улицы города Сеферихисар. В самом Измире были разрушены около 20 домов.