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01.11.2020 23:00
Рубрика: В мире

Число жертв от землетрясения в Турции увеличилось до 69

Текст: Алексей Чуриков
В результате землетрясения магнитудой 6,6 балла, произошедшего в турецкой провинции Измир, погибли 69 человек. Согласно обновленной информации от управления по чрезвычайным ситуация Турции, количество раненых также увеличилось до 949 человек.

"104 гражданина были извлечены из-под обломков с ранениями. В восьми зданиях продолжаются поиски. 910 человек проводят исследования по оценке ущерба в полевых условиях. В рамках этих работ проведена оценка состояния 2234 зданий. Выявлено 41 здание с тяжелыми повреждениями и 35 зданий с умеренным. В них начнутся восстановительные работы. В 24 кварталах Байраклы установлены пункты для координации работы спасателей" - заявил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, которого цитирует местный телеканал NTV.

Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images
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По его словам, "начались выплаты помощи гражданам". "Тем, кто утратил свое имущество, будет предоставлена помощь в размере 30 тысяч лир (около 285 тысяч рублей - прим. "РГ"). 13 тысяч лир (примерно 124 тыс. рублей) будут выделены на переезд и аренду жилья", - сообщил он.

Глава министерства энергетики Фатих Денмез заявил, что во всех домах Измира восстановлена подача электричества. Подача газа осуществляется только для 40% домовладений.

Отмечается, что в операции принимают участие в общей сложности 6408 спасателей и работников иных служб, 21 поисково-спасательная собака и 1045 автомобилей. В прибрежной зоне также ведется поисковая работа, в которой принимает участие 186 человек из состава береговой охраны, 15 катеров, три вертолета и одна группа водолазов.

Землетрясение магнитудой 6,7, эпицентр которого находился в Эгейском море, произошло в пятницу. Подземные толчки стали причиной цунами, затопившем прибрежные улицы города Сеферихисар. В самом Измире были разрушены около 20 домов.

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