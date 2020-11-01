Эксперты рассказали, как изменится жизнь автовладельцев с электронным ПТС

С 1 ноября в России перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств на новые автомобили. Все производимые у нас и импортируемые автомобили получают электронные паспорта. Как это отразится на автовладельцах? Что делать тем из них, у кого машина с бумажным ПТС? Как получить электронный паспорт тем, кто ввозит единичные автомобили, и как поставить машину на учет в ГИБДД? На эти и другие вопросы в формате видеоинтервью рассказали управляющий директор автоматизированной системы электронных паспортов АО "Электронный паспорт" Борис Ионов и начальник управления Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Насколько система электронных паспортов готова к работе? Не рухнет ли она от наплыва большого количества оформляющих электронный ПТС?

Борис Ионов: Система работает уже больше года. Сегодня в ней оформлено более 1,4 миллиона электронных ПТС. До момента, когда она набрала большое количество данных, проводились тестирования, проводили нагрузочные испытания, все это делалось как раз для того, чтобы проверить ее работоспособность. Пока на сегодняшний день проблем со стороны системы электронных паспортов не зафиксировано. Иногда возникают проблемы, связанные с коммуникациями, в частности с взаимодействием с госорганами: с МВД, таможней, налоговой. Где-то бывают иногда сбои, мы это проверяем, обзваниваем все службы поддержки, стараемся решать эти проблемы максимально быстро и оперативно, чтобы исключить негативные последствия.

Из более 1,4 миллиона машин, получивших электронные паспорта транспортных средств, уже 85-90 процентов прошли регистрацию в ГИБДД

Готовы ли подразделения ГИБДД оформлять машины по электронным паспортам?

Роман Мишуров: Подразделения ГИБДД уже оформляют автомобили по электронным паспортам. Из более 1,4 миллиона машин с такими паспортами уже 85-90 процентов прошли регистрацию. Бывает, связь иногда нестабильно работает, но это оперативно решается.

На новые автомобили электронные ПТС оформляют производители или импортеры. Как должны будут действовать те, кто ввозит автомобили сам?

Борис Ионов: Живой пример могу привести. Буквально во вторник прилетел из Владивостока, где встречался с представителями испытательных лабораторий. Технологически это будет выглядеть так. Сначала тот, кто ввез единичный автомобиль, обращается в такую лабораторию, где на машину оформляется документ о ее соответствии безопасности колесных транспортных средств и электронный паспорт. Потом проводится электронное декларирование на уровне федеральной таможенной службы. В систему электронных паспортов будут поступать сведения о таможенном оформлении и об оплате утилизационного сбора, чтобы паспорт электронный получил статус "действующий".

Прямо вживую проводили эксперимент. Был оформлен паспорт, в течение часа-полутора провели декларирование и в электронный паспорт попали сведения о таможенном оформлении, о выпуске машины в обращение и об оплате утилизационного сбора. На сегодняшний день только в Приморском крае представлено четыре лаборатории, в том числе одно из подразделений НАМИ. И еще четыре лаборатории, которые готовы поддержать в случае превышения количества оформляемых автомобилей. Ведь в год там завозится примерно 80-85 тысяч автомобилей.

Хватит ли этих лабораторий? Сколько их всего?

Борис Ионов: Всего по России сейчас 19 лабораторий, которые имеют техническую и юридическую возможности оформлять электронные паспорта. Они все представлены и на сайте минпромторга в соответствующем реестре, и на нашем сайте.

ПТС стал электронным - и это не просто фотография бумажного документа. Фото: Сергей Михеев/ РГ

А как с регистрацией таких автомобилей?

Роман Мишуров: Для нас разницы технической и юридической для регистрации таких автомобилей, или ввезенных импортером, или произведенным у нас - нет. При регистрации машины по системе межведомственного электронного взаимодействия подтягиваются данные электронного паспорта. Сведения из него подгружаются в нашу систему, и происходит дальнейшая регистрация автомобиля. Такие машины уже регистрируются, и никаких вопросов нет.

Сложности мы видели именно на Дальнем Востоке, поскольку понимаем, что львиная доля транспортных средств, бывших в употреблении, ввозится именно через Дальневосточный федеральный округ. Если там не будут обеспечены условия по оформлению электронных паспортов, это может привести к неприятным последствиям, которые мы видели, когда вводилось обязательное требование по установке ЭРА ГЛОНАСС. Но, судя по той информации, которую дают минпромторг и Росаккредитация, проблем с наличием организаций, которые могут оформлять электронные паспорта в данном федеральном округе, на данный момент нет. Сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Но, я думаю, что ответственные за данное направление и федеральные органы в лице министерства промышленности и торговли и АО электронный паспорт в случае необходимости будут принимать оперативные меры.

То есть сейчас все проходит достаточно гладко?

Борис Ионов: Есть одна техническая особенность. Прохождение платежей, особенно уплата утилизационного сбора, бывает, проходит с некоторой задержкой. До тех пор, пока сведения об уплате не поступят в систему, паспорт будет иметь статус "незавершенный". С таким паспортом регистрационные действия провести нельзя. Платежи проходят за 2-3 дня. Где-то порядка от полутора до 2 тысяч автомобилей периодически имеют такой статус в системе электронных паспортов в связи с задержкой поступления платежа. Надо просто дождаться, когда информация о платеже поступит в систему, статус паспорта станет "действующий", и тогда ехать в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Роман Мишуров: Если гражданин получит выписку из электронного паспорта, он уже будет видеть, что статус еще не действующий и смысла ему ехать в подразделение ГИБДД нет, поскольку у него документ еще до конца не вступил в силу.

Что я смогу узнать из электронного паспорта? Например, на бумаге я вижу, сколько у машины собственников. Будет ли доступ к такой информации?

Борис Ионов: На нашем сайте есть возможность получить вход через портал "Госуслуги" абсолютно любому желающему, не важно, собственник он автомобиля с электронным паспортом или нет. Можно проверить наличие этого ПТС, проверить его статус, а также увидеть ограничения, если они есть, которые в частности накладывают таможенные органы.

Если сведения о собственнике транспортного средства с его согласия будут представлены в паспорте, то у него появляется гораздо больше возможностей. Он сможет через личный кабинет получать бесплатно выписку из электронного паспорта, если она ему потребуется, может вносить какие-то туда сведения или, наоборот, получать сведения, внесенные кем-то. Например, о техническом обслуживании, техническом осмотре, о страховании и прочем. Единственное условие - для граждан они должны в обязательном порядке быть авторизованы через портал "Госуслуги". Сейчас каждый может попробовать авторизоваться в личном кабинете и попробовать получить нужную информацию.

Внесение личных данных в ПТС - дело добровольное. Поставят машину на учет без этих данных?

Роман Мишуров: Нам паспорт нужен не для того, чтобы удостовериться в персональных данных гражданина или реквизитах юрлица, а для того, чтобы убедиться, что транспортное средство выпущено в свободное обращение на территории России, уплачен утилизационный сбор и отсутствуют какие-либо таможенные ограничения. Все остальные данные мы берем из тех документов, которые нам предоставляет собственник для проведения регистрационных действий.

Бумажные паспорта менять на электронные никто никого не обяжет. А имеет ли это смысл?

Роман Мишуров: У нас свободная страна и каждый может выбирать, что ему нравится. Лично мне нравится читать бумажный документ. Его можно потрогать, спрятать в сейф. Кому-то больше нравится электронный документ, с точки зрения удобства. Здесь каждый волен выбирать сам.

Но это касается только тех, кто получал бумажный паспорт. Если человек приобрел автомобиль с электронным паспортом, получить бумажный он не сможет. А те, кто, имея бумажный паспорт, захочет получить электронный, может это сделать. Надо обратиться в любую организацию, которая включена в реестр тех, кто может оформлять электронный паспорт. С этим реестром можно ознакомиться на сайте ЕАЭС. Но пути назад у него не будет. Как только электронный паспорт получает статус "действующий", бумажный паспорт становится недействительным.