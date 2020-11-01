Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное

Интервью директора Федеральной службы судебных приставов России Дмитрия Аристова. Главное:

- В текущем году была приостановлена деятельность порядка 2 тыс. организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования в условиях распространения коронавируса.

- В период пандемии работа судебных приставов изменена: выходы по месту жительства (пребывания) должника в целях проверки имущества, наложения арестов, изъятия движимого имущества исключены.

- В качестве эксперимента в ряде субъектов России на базе региональных МФЦ организованы зоны приема для граждан.

- В рамках цифрового суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" взыскатели смогут инициировать принудительное исполнение не выходя из дома.

- Для двойников, чьи инициалы полностью совпали с данными должников, открыты "горячие линии" в территориальных управлениях ФССП.

Полностью интервью директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова читайте здесь.