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Рубрика: Общество

Какое завещание для России оставил великий пастырь сербского народа

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
В крипте храма Воскресения Христова в Подгорице 1 ноября был похоронен высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и экзарх святого Печского трона господин Амфилохий, который скончался в пятницу. Проститься с ним прибыли президент Сербии Александр Вучич и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также десятки тысяч верующих. Это стало ярким примером того, что владыка являлся воистину народным архиереем.

"Он был одним из величайших архиереев современности, а может, и в истории Сербской православной церкви, поскольку в одной личности нашли свое отражение священник, писатель, теолог и созидатель. Митрополит Амфилохий не был от мира сего, а его слова сейчас слышны особенно сильно", - заявил Милош Кович, профессор философского факультета Белградского университета.

Наставление экзарха святого Печского трона

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий говорил о том, что мы сейчас находимся в переломном моменте: новых испытаний, с одной стороны, а с другой, обновления веры и церкви - и в первую очередь, у славянских народов во главе с Россией.

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"Сейчас наша церковь снова на распятии между Востоком и Западом или, как писал святитель Николай Охридский и Жичский, "над Востоком и Западом", - цитирует слова архиерея портал "Православие.ру". - В контексте того что происходило тогда и происходит сейчас, Православная церковь призвана быть над Востоком и Западом. В каком смысле? По моему личному сознанию, Церковь Святая Соборная и Апостольская была на протяжении веков духовным стержнем между Азией и Европой. И сегодня она - тоже духовный стержень, опора современного мира в новом столкновении Востока и Запада. Под Востоком надо понимать не только исламский Восток, но и весь Восток: буддистский, конфуцианский".

"С одной стороны все восточные цивилизации, с другой - так называемая западная, евро-американская цивилизация, базирующаяся на имперской идее, на синтезе языческого Рима, обоготворяющего императора и примата Римского епископа. Эта западная цивилизация - носитель нового видения мира, нового мирового порядка, не только государственного и социального: речь идет о новой этике, новом мировоззрении, новом образе жизни. Это совершенно секуляризированная, антихристианская имперская идея. Я бы сказал, что из-за такого вида антихристианства выглядывает нос сатаны - сатанизм, который проявляется все отчетливей и отчетливей, используя все современные средства, навязываясь всему миру", - говорил он.

Владыка предупреждал, что "мешает этому новому мировому порядку, новому мировоззрению, этому новому радикальному антихристианству духовный стержень между Европой и Азией - Православная церковь Христова". "И ее необходимо уничтожить, потому что, пока она существует, эта новая идеология не может восторжествовать над всем миром, - наставлял он. - Поэтому неслучайно, что после падения Советского Союза, когда эта имперская идея евро-американского типа ринулась в свое новое наступление, первое, что она сделала, - разбомбила православную страну. Совершенно неслучайно, что всё это произошло на просторах государства православного сербского народа".

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По его мнению, "это было только началом империалистической экспансии нового мирового порядка и подготовкой к атаке на Россию". "Это кристально ясно, и дело тут вовсе не в какой-то теории мирового заговора. Единственная сила, которая объединяет народы Балкан и России, - это Православная церковь. И для того чтобы подчинить эти немалые просторы, завладеть ими - и не только географически, стратегически и экономически, - нужно забрать их душу", - отмечал архиерей.

Общество Религия

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