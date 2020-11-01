Постановление правительства Калужской области от 30 октября 2020 года № 830 "О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 30.10.2020 № 29 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.10 постановления изложить в следующей редакции:

"7.10. При нахождении в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, на остановках (остановочных пунктах) общественного транспорта, в лифтах; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.".

1.2. Дополнить постановление новым пунктом 7.11 следующего содержания:

"7.11. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, с 1 по 14 ноября 2020 года и далее с 15 по 28 ноября 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью;

- следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;

- прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей;

- выгула домашних животных, выноса отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам организаций здравоохранения, работникам, переведённым на дистанционный режим работы, а также работникам из указанной категории граждан, изъявившим желание продолжить работу в штатном режиме.".

1.3. Дополнить постановление новым пунктом 10.6 следующего содержания:

"10.6. Обеспечить, при наличии возможности, перевод работников из числа граждан, достигших возраста 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционный режим работы, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, индивидуальных предпринимателей, а также работников из указанной категории граждан, изъявивших желание продолжить работу в штатном режиме.".

1.4. В пункте 11.1 постановления слова "временно исполняющему обязанности Губернатора" заменить словом "Губернатору".

1.5. Дополнить постановление новым пунктом 19.2 следующего содержания:

"19.2. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги населению, усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







