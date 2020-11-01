Льготную ипотеку смогут взять еще 620 тысяч семей

Льготная ипотека была запущена в апреле и, по оценкам как минстроя, так и самих застройщиков, стала одной из самых эффективных мер поддержки строительной отрасли в период пандемии. Первоначально предполагалось, что господдержка позволит выдать около 240 тысяч кредитов на общую сумму в 740 млрд рублей. Фактически к началу ноября, как сообщает ДОМ.РФ, выдано 253,9 тысячи кредитов на 720,3 млрд рублей. Это более 97% от первоначально определенной суммы и 83% от увеличенного лимита программы (летом общий объем кредитов был расширен до 900 млрд рублей).

Госпрограмма привела к рекордным выдачам ипотеки в условиях пандемии, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. В мае - сентябре ее объемы в сравнении с прошлым годом выросли более чем на треть. А уже до октября было выдано практически две трети от итогового, увеличенного лимита.

Программа ипотеки с господдержкой оказала сильнейшее влияние на отрасль в восстановительный для рынка недвижимости период, говорит коммерческий директор Capital Group Петр Исаев. В проектах комфорт-класса доля сделок с привлечением кредитов под 6,5% достигала 90% в общем объеме ипотечных сделок, в бизнес-классе - доходила до 70%. "Действие программы стало одним из факторов увеличения площади приобретаемых в ипотеку квартир бизнес-класса на 6,5%", - говорит Исаев.

Больше всего льготных кредитов выдано в Москве - 34,5 тысячи сделок на 189,1 млрд рублей. В Санкт-Петербурге заемщики получили 27,9 тысячи кредитов на 100 млрд рублей. На третьем месте Московская область, где ипотеку с господдержкой взяли 16,8 тысячи семей на 61,4 млрд рублей. Лидер по выдаче ипотеки с господдержкой - Сбербанк (140,6 тысячи договоров на 358,7 млн рублей), на втором месте - банк ВТБ (43,8 тысячи кредитов на 133,6 млн руб), на третьем - банк "Открытие" (9,1 тысячи кредитов на 31,8 млн руб).

На днях программа ипотеки с господдержкой была продлена до 1 июля 2021 года. Общий лимит по программе вновь увеличен - до 1,85 трлн рублей. "Потенциал для выдачи новых кредитов есть, всего в банки подано 838 тысяч заявлений", - отмечает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Между тем в правительстве не исключают продления программы и после июля 2021 года. "Ближе к июлю, посмотрев, что дальше, сколько выдано, какой интерес к этой программе, какой объем, какая будет ставка на тот момент (ставка Центробанка очень влияет на стоимость ипотеки) - мы уже будем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении либо каких-то других формах", - сказал на днях в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Продление программы до июля привлечет в отрасль около 600 млрд рублей, считает он.