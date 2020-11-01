Михаил Мишустин ожидает достижения национальных целей полностью и в срок

Мероприятия Единого плана по достижению национальных целей развития России должны быть реализованы полностью и в срок, ожидает премьер-министр Михаил Мишустин. Мэр Москвы Сергей Собянин для этого предлагает не создавать вокруг регионов "мелочную опеку", а разделить с ними часть ответственности, чтобы все были нацелены на конечный результат.

На прошлой неделе проект документа был представлен президенту. В пятницу глава правительства еще раз обсудил его с руководителями рабочих групп Госсовета РФ.

Единый план достижения национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года определяет стратегические приоритеты на десятилетнюю перспективу и показатели, которые необходимо достичь. "Наша общая задача - полностью и в срок реализовать все запланированное так, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы", - указал Михаил Мишустин.

Работая над документом, правительство постаралось учесть все замечания и предложения из регионов. "Национальные цели, которые мы стремимся достичь, - общие для всей страны, но очень многое зависит от общей жизни, поэтому в едином плане значительное внимание уделено вопросам территориального развития", - заметил премьер.

Для достижения национальных целей ежегодно предусматривается свыше 12 триллионов рублей. На этом будет акцентирована федеральная бюджетная политика, сообщил Михаил Мишустин. Он обратил внимание на необходимость совершенствования региональных бюджетов и межбюджетных отношений. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена. "За 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы в объеме 10 триллионов рублей. Это примерно на 17 процентов больше, чем в прошлом году", - сказал глава кабмина. Дополнительно было принято решение помочь регионам 300 миллиардами рублей. Из них 200 миллиардов уже выделены 75 регионам, а остальные распределят до конца года. "Также в ближайшее время отработаем решение, которое позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по госконтрактам при условии, если те будут направлены на реализацию нацпроектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - сообщил премьер.

В два раза - с 90 до 180 дней - увеличены сроки предоставления бюджетных кредитов, что важно для пополнения регионами остатка средств. "По поручению президента этот срок будет продлен до 240 дней", - напомнил Михаил Мишустин.

Для успешной работы, считает он, существуют еще два нюанса. Во-первых, важно отладить систему обратной связи и организовать общественный контроль. "Такая система будет открыта для регионов и позволит руководителям субъектов РФ оперативно управлять и контролировать процесс, - пояснил премьер. - И ориентироваться прежде всего на результат - улучшение жизни людей, достижение показателей национальных целей".

Во-вторых, за результат устанавливается ответственность всех и каждого. "Все члены правительства, руководители ведомств, регионов и органов местного самоуправления, руководители институтов развития должны в полной мере нести ответственность за реализацию единого плана. Это вопросы управленческой дисциплины, личной ответственности и компетентности руководителей", - подчеркнул Мишустин.

Руководители всех уровней будут нести личную ответственность за реализацию единого плана

Параллельно шла работа по формированию единой системы показателей для региональных властей. "Чтобы ни один целевой показатель, определенный указами президента, не выпал из сферы деятельности руководителей регионов, чтобы и правительство, и региональные власти работали как единая команда", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По предыдущему указу президента субъектам Федерации было определено 15 ключевых показателей. Теперь их 20. Многие стали ключевыми и собирают ряд других целевых значений, которые аккумулируются в единые, сказал столичный градоначальник. "Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, - заявил Собянин. - Чтобы мы не создавали мелочной опеки, с одной стороны. А с другой стороны - были все нацелены на конечный результат". Теперь, считает он, надо оптимизировать показатели, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными. Михаил Мишустин согласился: главное - это целеполагание, а подходы могут быть разные.