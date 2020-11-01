Михаил Мишустин ожидает достижения национальных целей полностью и в срок

На прошлой неделе проект документа был представлен президенту. В пятницу глава правительства еще раз обсудил его с руководителями рабочих групп Госсовета РФ.
Единый план достижения национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года определяет стратегические приоритеты на десятилетнюю перспективу и показатели, которые необходимо достичь. "Наша общая задача - полностью и в срок реализовать все запланированное так, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы", - указал Михаил Мишустин.
Работая над документом, правительство постаралось учесть все замечания и предложения из регионов. "Национальные цели, которые мы стремимся достичь, - общие для всей страны, но очень многое зависит от общей жизни, поэтому в едином плане значительное внимание уделено вопросам территориального развития", - заметил премьер.
Для достижения национальных целей ежегодно предусматривается свыше 12 триллионов рублей. На этом будет акцентирована федеральная бюджетная политика, сообщил Михаил Мишустин. Он обратил внимание на необходимость совершенствования региональных бюджетов и межбюджетных отношений. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена. "За 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы в объеме 10 триллионов рублей. Это примерно на 17 процентов больше, чем в прошлом году", - сказал глава кабмина. Дополнительно было принято решение помочь регионам 300 миллиардами рублей. Из них 200 миллиардов уже выделены 75 регионам, а остальные распределят до конца года. "Также в ближайшее время отработаем решение, которое позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по госконтрактам при условии, если те будут направлены на реализацию нацпроектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - сообщил премьер.
В два раза - с 90 до 180 дней - увеличены сроки предоставления бюджетных кредитов, что важно для пополнения регионами остатка средств. "По поручению президента этот срок будет продлен до 240 дней", - напомнил Михаил Мишустин.
Для успешной работы, считает он, существуют еще два нюанса. Во-первых, важно отладить систему обратной связи и организовать общественный контроль. "Такая система будет открыта для регионов и позволит руководителям субъектов РФ оперативно управлять и контролировать процесс, - пояснил премьер. - И ориентироваться прежде всего на результат - улучшение жизни людей, достижение показателей национальных целей".
Во-вторых, за результат устанавливается ответственность всех и каждого. "Все члены правительства, руководители ведомств, регионов и органов местного самоуправления, руководители институтов развития должны в полной мере нести ответственность за реализацию единого плана. Это вопросы управленческой дисциплины, личной ответственности и компетентности руководителей", - подчеркнул Мишустин.
Параллельно шла работа по формированию единой системы показателей для региональных властей. "Чтобы ни один целевой показатель, определенный указами президента, не выпал из сферы деятельности руководителей регионов, чтобы и правительство, и региональные власти работали как единая команда", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По предыдущему указу президента субъектам Федерации было определено 15 ключевых показателей. Теперь их 20. Многие стали ключевыми и собирают ряд других целевых значений, которые аккумулируются в единые, сказал столичный градоначальник. "Важно в дальнейшем смотреть, чтобы все эти показатели и мероприятия имели достаточно высокую гибкость исполнения, потому что исполнение целей и задач в каждом регионе имеет свою специфику, - заявил Собянин. - Чтобы мы не создавали мелочной опеки, с одной стороны. А с другой стороны - были все нацелены на конечный результат". Теперь, считает он, надо оптимизировать показатели, которые на техническом уровне дробятся и становятся множественными. Михаил Мишустин согласился: главное - это целеполагание, а подходы могут быть разные.