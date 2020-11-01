Пять проверенных способов победить запотевание стекол в автомобиле

В межсезонье, с похолоданием, дождями, а нередко также и дождем со снегом многие водители замечают, что стекла их машин, не представлявшие проблем в сухую и жаркую погоду, начинают запотевать. Как справиться с такой напастью? Автомобильный мир предлагает на этот счет сразу несколько действенных рецептов.

Чаще всего стекла начинают активно потеть, когда в салоне оказывается сразу несколько людей, промокших в дождь. Поскольку внутри автомобиля в межсезонье, как правило, теплее, чем за бортом, влага, занесенная извне, начинает активно испаряться.

Соответственно, климатическая установка может не справляться с задачей осушения, и стекла начинают запотевать достаточно активно. Что происходит затем? Видимость резко ухудшается, причем по всему периметру автомобиля. Что можно сделать?

Протираем правильно

Если не помогли штатные способы борьбы с запотеванием (кондиционер включается на максимум, а потоки направляются на "лобовуху", если есть, включается подогрев стекла) применяем дедовские методы. Просто протираем тряпкой или микрофиброй запотевшие окна. Тут, правда есть проблема.

Протертые таким образом поверхности с большой степенью вероятности запотеют снова уже через пять минут езды. Поэтому помимо тряпок и губок разумно держать под рукой обычную газету.

Многократно проверено, что типографская краска выполняет роль антизапотевателя. Те же газеты, кстати, имеет смысл разместить также на передней панели и сиденьях, и они будут достаточно эффективно собирать влагу.

Превентивная обработка

Понятно, что лучше всего исключить саму возможность запотевания стекол, для чего опытные водители, как правило обрабатывают их внутреннюю поверхность спецсоставами.

В автомагазинах сегодня имеются самые различные антизапотеватели - от аэрозолей до салфеток. Такие средства создают тонкий защитный слой, с которого частицы воды попросту скатываются. И что существенно, такие химикаты не затрудняют обзор, поскольку совершенно прозрачны.

Впрочем, за неимением фирменных средств вполне можно обойтись народными. К примеру, чистые стекла можно протереть изнутри половинкой лимона, после чего отполировать тряпкой. Еще одно верное средство, которое вполне можно держать в машине, - крем для бритья. Наносим его на стекла тонким слоем и тщательно растираем. Хорошо борется с запотеванием также "коктейль" на основе глицерина (1 часть) и спирта (9 частей). Кто-то борется с запотеванием стекол, протирая их разрезанной надвое картофелиной, табаком, зубной пастой, автошампунем и мылом. Что ж, за неимением лучшего вполне себе вариант.

Специальные пленки

Достаточно радикальное решение - нанести на внутреннюю часть стекол специальную пленку на основе поликарбоната - материала, отталкивающего воду, обладающего при этом высокой прочностью и прозрачностью.

Обратная сторона таких пленок имеет микронасечки, обработанные прозрачным клеевым составом. Такие пленки, как правило, используют для оптики или "забрал" мотоциклетных шлемов. Эти покрытия наносятся так же, как и обычные тонировочные пленки. Недостатком же является то, что такой продукт стоит довольно дорого.

Удаляем влагу

Случается, что стекла начинают активно потеть, поскольку пассажиры заносят на обуви в салон много снега, который тает, провоцируя испарение.

Выход - очевиден: нужно удалить ненужную влагу прежде всего с резиновых ковриков. Обычным вытряхиванием тут не отделаешься. Помогут те же газеты, которые нужно бросить на коврики, а за их отсутствием - прямо на влажный пол.

В продаже имеются также специальные "автопамперсы" (влаговпитывающие коврики). А из народных средств рекомендованы кошачьи наполнители или соль, которые засыпают в обычные носки и размещают под сиденьями. В Сети можно обнаружить немало видеоотчетов как отечественных, так и западных автомобилистов, которые эффективно решали проблему запотевания стекол таким нестандартным способом.

Выясните причину запотевания

Достаточно часто стекла в машине запотевают из-за нарушенной в герметизации автомобиля. Здесь бывает достаточно проверить состояние дверных уплотнителей.

Еще одна частая причина проблемы - забившийся воздушный фильтр, затрудняющий работу климатической установки.

Чуть реже проблему создает засорившаяся трубка для слива конденсата из кондиционера. Отсюда вывод - почаще меняйте расходники и проверяйте состояние автомобиля. По той же причине заправку кондиционера рекомендуется совмещать с очисткой системы и дезинфекцией и продувкой всех ее воздухоподающих элементов.