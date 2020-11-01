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Рубрика: В мире

Во Франции госпитализировали подозреваемого в покушении на священника

Текст: Алексей Чуриков

Выстрелившего дважды в православного священника в Лионе мужчину выпустили из полицейского участка. Как отмечает издание Le Progress, такое решение было принято после того, как задержанного осмотрел врач. По его заключению, состояние здоровья мужчины не позволяет ему находится в участке, и он нуждается в госпитализации.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Отец Николас, являющийся настоятелем греческой православной церкви, получил два тяжелых огнестрельных ранения - преступник стрелял в упор в спину священнику. После нападения он был доставлен в госпиталь, где врачи продолжают бороться за его жизнь. По горячим следам полиция задержала подозреваемого, внешний вид которого описали очевидцы нападения. При себе у мужчины не было оружия.

После появления информации о том, что задержанного отпустили в госпиталь, прокуратура Лиона прокомментировала ход расследования. "Врач, осматривавший это лицо, действительно постановил, что его состояние здоровья несовместимо с мерой содержания под стражей, и он был принудительно госпитализирован. Однако у следствия пока нет данных, позволивших бы привлечь его к ответственности", - заявили в прокуратуре.

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