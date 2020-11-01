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Рубрика: В мире

Польские власти призвали протестующих к диалогу

Текст: Ариадна Рокоссовская
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию к диалогу по вопросу о запрете абортов. Этому предшествовали восемь дней многотысячных демонстраций польских женщин, желающих самостоятельно распоряжаться своими жизнями.

В Польше одно из самых строгих в Европе законодательств по прерыванию беременности. "Закон о планировании семьи" от 1993 года запрещает аборты, за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, при высокой вероятности неизлечимого и опасного для жизни плода заболевания или при угрозе жизни матери.

В Польше произошли столкновения противников запрета абортов и националистов

Конституционный суд Польши 22 октября признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. За этим последовали акции протеста женщин и поддержавших их мужчин. Спустя восемь дней власти, осознавшие, что сами собой демонстрации не прекратятся, пригласили протестующих за стол переговоров.

"Необходим диалог. Мы готовы обсуждать все эти вопросы и предлагать компромиссные решения, которые в кратчайшие сроки могут быть оформлены законодательно - в виде закона, что позволит закрыть эту тему", - пояснил Моравецкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда инициировал поправки к "Закону о планировании семьи", которые разрешат аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, ведущего к смерти ребенка, но в то же время защитят детей с синдромом Дауна. Моравецкий заявил, что правительство поддерживает эту инициативу. Переговоры с протестующими, скорее всего, если и состоятся, то в понедельник.

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