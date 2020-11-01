Польские власти призвали протестующих к диалогу

В Польше одно из самых строгих в Европе законодательств по прерыванию беременности. "Закон о планировании семьи" от 1993 года запрещает аборты, за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, при высокой вероятности неизлечимого и опасного для жизни плода заболевания или при угрозе жизни матери.

Конституционный суд Польши 22 октября признал незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода. За этим последовали акции протеста женщин и поддержавших их мужчин. Спустя восемь дней власти, осознавшие, что сами собой демонстрации не прекратятся, пригласили протестующих за стол переговоров.

"Необходим диалог. Мы готовы обсуждать все эти вопросы и предлагать компромиссные решения, которые в кратчайшие сроки могут быть оформлены законодательно - в виде закона, что позволит закрыть эту тему", - пояснил Моравецкий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда инициировал поправки к "Закону о планировании семьи", которые разрешат аборты ввиду серьезного и необратимого повреждения плода, ведущего к смерти ребенка, но в то же время защитят детей с синдромом Дауна. Моравецкий заявил, что правительство поддерживает эту инициативу. Переговоры с протестующими, скорее всего, если и состоятся, то в понедельник.