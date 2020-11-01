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Рубрика: Власть

Путин назвал преимущества "удаленки"

Текст: Кира Латухина

Президент заявил, что уже привык работать в режиме видеоконференций: можно собрать людей, не отрывая их от работы. Но все же с аудиторией общаться интереснее, считает он. Детали этого небольшого разговора показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Во время форума "Россия зовет", который прошел в режиме видеоконференции, глава ВТБ Андрей Костин поинтересовался у Владимира Путина: "Тяжело ли с экраном? С аудиторией проще". "Да нет, я уже привык", - ответил президент.

"Но с аудиторией проще, интереснее. Поживее", - сказал Путин.

"Ну ничего. Хорошо, что есть такие возможности", - продолжил президент и назвал преимуществом то, "что можно собрать большое количество заинтересованных лиц, не отрывая их от работы".

Власть Работа власти Госуправление Президент

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