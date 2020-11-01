Ветераны той битвы и даже некоторые участники памятного парада традиционно собираются на трибунах почетных гостей на Красной площади 7 ноября. В торжественном марше принимают участие военнослужащие, кадеты, "Юнармия". Но этот раз парада не будет: пожилые люди, как и старшие школьники, в группе риска по коронавирусу. Сейчас идет другая битва за Москву, с невидимым врагом.
Поэтому, как отмечает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, отменен не только торжественный марш. Из-за ситуации с коронавирусом будет отказано в проведении массовых мероприятий к Дню народного единства 4 ноября.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса весной был перенесен традиционный торжественный Парад Победы. В этом году он прошел 24 июня в столице и большинстве регионов страны.