Традиционного торжественного марша в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в этот раз не будет. Мэрия решила отказаться от него из-за ситуации с коронавирусом. Марш традиционно проводится с 2005 года. Он посвящен памятному параду, который был приурочен к годовщине революции. В ноябре 41-го Москва находилась на осадном положении, молодых бойцов уже готовили к уличным боям на случай, если фашисты войдут в столицу. Однако, как известно, им это не удалось. Именно парад 7 ноября, о котором оповестили весь мир, дал понять - Москва не сдается и готова дать отпор. С Красной площади воины уезжали прямо на фронт. Разгром фашистских войск под Москвой стал первой предпосылкой к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Ветераны той битвы и даже некоторые участники памятного парада традиционно собираются на трибунах почетных гостей на Красной площади 7 ноября. В торжественном марше принимают участие военнослужащие, кадеты, "Юнармия". Но этот раз парада не будет: пожилые люди, как и старшие школьники, в группе риска по коронавирусу. Сейчас идет другая битва за Москву, с невидимым врагом.

Поэтому, как отмечает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, отменен не только торжественный марш. Из-за ситуации с коронавирусом будет отказано в проведении массовых мероприятий к Дню народного единства 4 ноября.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса весной был перенесен традиционный торжественный Парад Победы. В этом году он прошел 24 июня в столице и большинстве регионов страны.