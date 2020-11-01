СК назвал причину взрыва на рынке под Владимиром

Следователи по Владимирской области сообщили подробности инцидента в торговом центре "Рынок Октябрьский" в городе Ковров Владимирской области, где сегодня утром прогремел взрыв.

По версии ведомства, утром 43-летний житель Коврова пришел в ТЦ с гранатой для выяснения отношений со своей знакомой. Завязался конфликт, в ходе которого граната взорвалась.

Напомним, что три человека - двое мужчин и женщина - оказались госпитализированы в Ковровскую городскую больницу: мужчины до сих пор остаются под наблюдением медиков - один из них в реанимации, у него оторвана кисть.

В СКР по региону сообщили, что мужчина стал фигурантом уголовного дела: он подозревается в "покушение на убийство, совершенном общеопасным способом". Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.