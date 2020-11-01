Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Владимиром

После взрыва гранаты в торговом центре в городе Ковров Владимирской области два человека госпитализированы. Как сообщает ТАСС, у одного из пострадавших оторвана кисть руки, он находится в реанимации.

Второй мужчина также останется в больнице под наблюдением медиков: его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Еще одна пострадавшая была осмотрена врачами и направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, что взрыв гранаты произошел в торговом центре "Рынок Октябрьский" сегодня утром. Мужчина в костюме Деда Мороза пронес взрывное устройство в торговый объект и взорвал его. По данным правоохранителей, это произошло на почве бытового конфликта - предполагается, что причиной стала ревность.