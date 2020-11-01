Собянин: Резервные госпитали будут работать до конца пандемии COVID-19

Даже при уменьшении количества тяжелых больных с коронавирусом и снижении нагрузки на больничные койки резервные госпитали в Москве продолжат работать.

"Мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока не убедимся, что пандемия прошла", - об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все принятые ранее меры показали свою эффективность. Например, перевод на удаленный режим работы почти трети сотрудников московских предприятий положительно сказался на эпидемиологической обстановке в мегаполисе, так как чаще всего москвичи заражаются коронавирусом именно в офисах. Сейчас же более миллиона человек трудятся из дома.

Также Собянин выразил надежду, что "ситуация не будет ухудшаться". Выписанных больных становится больше, чем вновь поступивших. Если такая тенденция продолжится, будет освобождена значительная часть специального коечного фонда, подчеркнул мэр Москвы.