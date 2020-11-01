В Москве введен льготный проездной для ассистентов-стажеров вузов

С 1 ноября проезд для ассистентов-стажеров вузов в московском транспорте будет льготным. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Согласно постановлению мэра Москвы, теперь они смогут записать льготный проездной на социальную карту. Это значит, что ежемесячная плата за проезд стоит 405 рублей в метро, МЦК и МЦД в зоне "Центральная", 265 рублей - наземный транспорт. На пригородных электричках билет стоит теперь на 50 процентов меньше.

Напомним, что ассистентура-стажировка - постдипломная форма образования, где готовят творческих работников высшей категории.