В Москве зарегистрирован 5261 новый случай COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 5261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в больницы поступил 1131 пациент с COVID-19.

Среди вновь выявленных случаев 12% - у детей, 45,4% - люди в возрасте от 18 до 45, 29,2% - от 46 до 65, 9,6% - от 66 до 79, 3,8% - старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.