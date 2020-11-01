В Подмосковье на месте взрыва в гаражах извлекли тело погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов тело при взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Личность погибшего мужчины пока не установлена. Следователи работают на месте и выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, появилась информация, что в гаражах работал автосервис. Эти данные проверят, как и то, легальной ли была станция техобслуживания.

Ранее в воскресенье в гаражном кооперативе в Мытищах взорвался кислородный баллон. Было разрушено пять боксов. Один человек погиб, еще один получил ранения и был доставлен в больницу.