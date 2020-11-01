Все выделенные полосы в Москве с 7 ноября переходят в режим 24/7. Это означает, что проезд по ним на частных машинах будет запрещен даже в выходные, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

До недавнего времени под многими знаками выделенок была маленькая табличка с молотками: это означало, что полоса работала по будням, в выходные ездить по ней разрешалось всем. Однако в последнее время аналитика показывает, что нагрузка на полосы стала высокой и в нерабочие дни, что серьезно затрудняет движение общественному транспорту. Особенно активно выступали за освобождение этих полос в экспертном центре "Пробок.нет" и в совете по таксомоторным перевозкам. В итоге в последнее время на одни выделенки можно было выезжать по выходным, а на другие - нет. Дептранс решил устранить путаницу. Проезд по спецполосам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, "скорая"), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели. Как полагают в департаменте, это избавит водителей от случайных штрафов. А те, кто ездит на автобусах, смогут быстрее проехать. То же касается и пассажиров такси. Согласно данным последней аналитики дептранса, в выходные по выделенкам на такси ездят более 250 тысяч горожан, а на автобусах в среднем по 700 тысяч. Автомобилистов просят быть внимательными, ведь штраф за проезд по полосе с буквой "А" составляет 3 тысячи рублей.