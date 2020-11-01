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Рубрика: Происшествия

На Вятке арестовали мать погибших при пожаре четверых детей

Текст: Яна Шамаева

В Кировской области арестовали мать погибших при пожаре четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: Пресс-служба МЧС россии
Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

- Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", статье 125 "Оставление в опасности" и статье 156 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Напомним, трагедия произошла вечером 30 октября в одном из многоквартирных трехэтажных домов в деревне Ложкари Юрьянского района. В пожаре из-за отравления угарным газом погибли четыре мальчика в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. Родителей в момент происшествия дома не была: отец находился на работе, а мать выпивала у знакомой.

Позже выяснилось, что семья состояла на профилактических учетах, родители ранее уже привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей. С мая 2019 года было признано, что семья находится в социально-опасном положении. По этой причине сейчас проводится проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики. Расследование дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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