Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова заболела коронавиусом

Вице-премьер правительства Башкирии, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова сообщила о своем заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала в соцсетях.

"Пятнадцатый день болезни и надежда на лучшее. Заразе этой точно можно противостоять. Не расслабляйтесь, все очень просто. Маска, дистанция, чистота рук. Я помню, как я заразилась: рукопожатия, объятия, все было трогательно…", написала она в Facebook.

Она отмечает, что к болезни привело отсутствие предосторожности, и призвала всех быть начеку и не расслабляться, соблюдая ограничительные меры.

По данным министерства здравоохранения Башкирии, на 1 ноября количество заболевших ковидом в республике составляет 10863 человек, только за сутки было выявлено 95 новых заболевших. В стационарах находится 228 человек, из них в тяжелом состоянии - 14, на ИВЛ - двое.

На данный момент от коронавирусной инфекции умерло 54 жителя республики. В их числе - мэр Уфы Ульфат Мустафин, которого похоронили вчера, 31 октября.