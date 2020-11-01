В храме памяти жертв катастрофы над Синаем прошла первая служба

В Петербурге в строящемся храме святого великомученика Димитрия Солунского прошла панихида погибшим в авиакатастрофе над Синаем. Это первая служба в храме, посвященном памяти жертв крушения самолета, летевшего в Петербург с курорта Шарм-эль-Шейх.

Во время панихиды настоятель храма Сергей Кубышкин поименно назвал всех 224 погибших в небе над Синаем.

В храм пришли родственники и близкие погибших. Люди не сдерживали слез, многие подходили к баннеру с фотографиями тех, кто летел на этом рейсе. В храме еще нет алтаря, строительные работы в самом разгаре. К панихиде сюда принесли канунник для поминальных свеч.

Основная часть траурных мероприятий прошла в Петербурге накануне, в пятилетнюю годовщину авиакатастрофы. Панихиду в храме Димитрия Салунского сделали на день позже, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в мероприятии.

Храм Димитрия Солунского - место особое. Здесь планируется открыть центр, который будет помогать людям, потерявшим близких. Строительство храма ведется на спонсорские средства и должно завершиться в 2022 году.