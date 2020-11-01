Новости

На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело 16:41
Петербург побил вековой рекорд по теплу 16:30
Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова заболела коронавиусом 16:29
В Москве введен льготный проездной для ассистентов-стажеров вузов 16:23
На Бали планируют запустить трамваи и электробусы 16:05
Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада" 15:25
В ВДВ расширяют подготовку младших специалистов 15:18
Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 15:17
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Владимиром 15:17
Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП Ефремова 15:14
В храме памяти жертв катастрофы над Синаем прошла первая служба 14:59
Число погибших в Измире выросло до 55 человек 14:43
Петербургские ученые нашли необычный материал для оптических компьютеров 14:37
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса 14:22
В Югре построят склад для хранения вакцины от COVID-19 14:03
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина 13:21
Американские силовики готовятся к массовым протестам на выборах президента США 13:05
В США сторонники Трампа сорвали предвыборные митинги Байдена 12:59
СМИ: По делу о нападении в Ницце задержано еще два человека 12:48
В Подмосковье прогремел мощный взрыв: под завалами могут находиться люди 12:35
Из-за сообщения о минировании в Киеве перекрыт мост Патона 12:27
Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице 12:23
Редкую лесную куницу нашли в Измайловском парке столицы 12:13
В Москве зарегистрирован 5261 новый случай COVID-19 11:57
Протесты против ограничительных мер в Испании переросли в беспорядки 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 16:41
Рубрика: Происшествия

На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли пять человек.

Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии
В КЧР два человека погибли, еще семь пострадали в лобовом ДТП

Авария произошла сегодня на рассвете в в Гулькевческом районе Кубани. Как сообщала "РГ", около пяти утра 27-летний водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь на 26-м километре автодороги Гулькевичи - Отрадо-Кубанское - Отрадо-Ольгинское в условиях сильного тумана, заметил на своей полосе две стоящие легковушки. Пытаясь уйти от столкновения, он выехал на встречную полосу, где зацепил открытые двери стоящих автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115, после чего наехал на восьмерых человек, которые ранее вышли из стоящих машин. В результате наезда пять человек погибли на месте, еще пять человек, в том числе и водитель Priora, пострадали. Они госпитализированы с различными травмами.

По информации прокуратуры края, по данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и расследование дела взято на контроль прокуратурой региона.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ, в связи с общественным резонансом они запросили материалы по аварии из регионального МВД. В ведомстве уточнили, что возраст погибших - от 20 до 37 лет. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Эрдоган заявил об увеличении числа погибших в Измире
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса
Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице
Мошенники придумали новый способ облегчить кошелек доверчивых водителей
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей