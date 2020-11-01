На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли пять человек.

Авария произошла сегодня на рассвете в в Гулькевческом районе Кубани. Как сообщала "РГ", около пяти утра 27-летний водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь на 26-м километре автодороги Гулькевичи - Отрадо-Кубанское - Отрадо-Ольгинское в условиях сильного тумана, заметил на своей полосе две стоящие легковушки. Пытаясь уйти от столкновения, он выехал на встречную полосу, где зацепил открытые двери стоящих автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115, после чего наехал на восьмерых человек, которые ранее вышли из стоящих машин. В результате наезда пять человек погибли на месте, еще пять человек, в том числе и водитель Priora, пострадали. Они госпитализированы с различными травмами.

По информации прокуратуры края, по данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и расследование дела взято на контроль прокуратурой региона.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ, в связи с общественным резонансом они запросили материалы по аварии из регионального МВД. В ведомстве уточнили, что возраст погибших - от 20 до 37 лет. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося.