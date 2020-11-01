Скончался житель Волгограда, избитый из-за ссоры в родительском чате

Житель Волгограда, который был жестоко избит после ссоры в родительском чате, умер спустя семь дней комы. Напомним, нападение произошло в пятницу 23 октября в филиале одного и крупных российских банков в присутствии большого скопления народа.

По предварительной версии, убитый якобы оскорбил в родительском чате одну из мам, и та попросила брата разобраться с обидчиком, сообщает РИА Новости. В социальных сетях опубликовано видео сразу после нападения. На нем пострадавший лежит на полу без сознания, а предполагаемый преступник выкрикивает угрозы в его адрес. После нападения мужчину без сознания доставили в больницу, где он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь неделю, но спасти так и не смогли.

Нападавшего сразу опознали и разыскали по горячим следам. Теперь ему грозит статья не только за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но и за убийство.