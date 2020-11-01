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Рубрика: Происшествия

Оказалось - не метеорит

В Челябинске устраняют последствия взрыва в больнице
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
В Челябинске объявлен режим ЧС из-за взрыва баллонов с кислородом в криостанции больницы N 2, перепрофилированной под ковидную госпитальную базу. Ударной волной повредило не только здание медучреждения, но и квартиры в соседнем 10-этажном доме. Однако более серьезных последствий, по заверению властей, удалось избежать.

Горбольница N 2 находится на территории студгородка Южно-Уральского госуниверситета в Центральном районе Челябинска. По словам очевидцев, в субботу около 12 часов дня здесь от грохота заложило уши, а корпуса вуза тряхнуло, как при падении челябинского метеорита в 2013 году. Вот только причина происшествия оказалась вполне земной.

Фото: Олег Черных/ РИА Новости
В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице

- По предварительным данным, в помещении криостанции из-за аварийного состояния электрооборудования возникло короткое замыкание, пожар, а затем взрыв баллонов с кислородом, - сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

К счастью, баллоны находилось не в самом здании больницы, а в отдельно стоящей будке. Иначе последствия могли быть куда более разрушительными. Однако пациентам и персоналу ковидной госпитальной базы все-таки пришлось пережить что-то близкое к апокалипсису. В один миг в здании вылетели все окна - осколками посекло стены и оборудование, погас свет и отключилось все оборудование жизнеобеспечения.

На момент подготовки этого материала часть жителей пострадавшего дома стали возвращаться в свои квартиры. Начались работы по остеклению. Ремонт проведут за счет бюджета, отметил губернатор региона Алексей Текслер.

Восстановительные работы в больнице начнутся уже в понедельник и, по предварительным данным, займут три недели.

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