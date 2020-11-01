В Челябинске устраняют последствия взрыва в больнице

Горбольница N 2 находится на территории студгородка Южно-Уральского госуниверситета в Центральном районе Челябинска. По словам очевидцев, в субботу около 12 часов дня здесь от грохота заложило уши, а корпуса вуза тряхнуло, как при падении челябинского метеорита в 2013 году. Вот только причина происшествия оказалась вполне земной.

- По предварительным данным, в помещении криостанции из-за аварийного состояния электрооборудования возникло короткое замыкание, пожар, а затем взрыв баллонов с кислородом, - сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

К счастью, баллоны находилось не в самом здании больницы, а в отдельно стоящей будке. Иначе последствия могли быть куда более разрушительными. Однако пациентам и персоналу ковидной госпитальной базы все-таки пришлось пережить что-то близкое к апокалипсису. В один миг в здании вылетели все окна - осколками посекло стены и оборудование, погас свет и отключилось все оборудование жизнеобеспечения.

На момент подготовки этого материала часть жителей пострадавшего дома стали возвращаться в свои квартиры. Начались работы по остеклению. Ремонт проведут за счет бюджета, отметил губернатор региона Алексей Текслер.

Восстановительные работы в больнице начнутся уже в понедельник и, по предварительным данным, займут три недели.