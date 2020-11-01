Россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

У идеи работать только четыре дня в неделю все меньше сторонников. В условиях неопределенности из-за коронавируса россияне опасаются, что работодатели это воспримут как законный повод урезать зарплату.

Судя по последнему опросу представителей компаний и экономически активного населения, проведенному сервисом Superjob, и на который ссылается издание РБК, только 40% россиян готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Год назад таких желающих было 49%. А 37% сейчас высказываются против идеи работать 4 дня в неделю (год назад был 31%).

Более лояльно настроены женщины.

Сокращенную рабочую неделю поддерживают 42% женщин и 38% мужчин. С возрастом желание иметь лишний выходной лишь лишь уменьшается. Если среди людей моложе 24 лет идею сократить рабочую неделю поддерживают 44%, то среди респондентов старше 35 лет только 37%. А вот зарплата как раз влияет на настроения. Меньше всего сторонников четырехдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс руб. (34%). Они опасаются, что потеряют в доходах.

Похоже, россияне, хорошенько подумав, пришли к мысли, что они не смогут за 4 дня выполнить тот же объем работы, что за 5 дней. За год доля готовых на четверть увеличить интенсивность своей работы упала с 76 до 65%.

По данным исследования, сегодня четырехдневка действует в 2% компаний, еще 4% работодателей считают возможным введение такого режима. В 11% случаев идею обсуждали, но признали недопустимой, а в 79% предприятий и речи об этом не шло.

Кстати, в прошлом году похожее исследование проводил ВЦИОМ. Тогда выяснилось, что почти половина жителей страны - 48% - не поддерживают эту идею. Людей пугало, что из-за этого сократят зарплаты.

Сейчас, конечно, не самое лучшее время для обсуждения этой идеи, уверены эксперты. Миллионы работников с весны перешли на удаленный график и работают из дома. Соответственно у них и так появилось дополнительное время, которое они раньше тратили на дорогу на работу и обратно.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, в перспективе, возможно, и стоит рассмотреть идею сокращения не рабочей недели, а рабочего дня.

Но сокращать рабочее время можно только тогда, когда растет производительность труда. Иначе будет уменьшаться ВВП страны с ущербом для экономики и последующим снижением зарплат работников, уверен эксперт.

По его мнению, рабочий день вполне можно сделать 6-часовым. Сейчас он составляет 8 часов. Как считает Зубец, в течение рабочего дня полноценно человек может работать не более 4-5 часов. Все остальное время уходит на перерывы, разговоры и прочее непроизводительное расходование времени.