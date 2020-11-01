Деструктивные движения и секты, криминальная субкультура, наркотики, радикальный исламизм, западные НКО и либеральный экстремизм - все это, по мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, несет реальную угрозу для молодежи и безопасности страны. Об этом и многом другом говорилось во время совещания по вопросам национальной безопасности под руководством Патрушева, которое прошло в Москве и касалось Центральной России.

Как отметил секретарь СБ РФ, выполнение стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года позволило в целом стабилизировать в стране наркоситуацию и приостановить рост наркомании. Вместе с тем в Центральной России количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в последние годы фактически не снижается. В этом году в регионах округа уже выявлено более 30 тысяч наркопреступлений. Почти на 17 процентов выросла смертность от употребления наркотиков. "Как видим, ситуация с употреблением наркотиков в округе остается сложной", - подчеркнул Николай Патрушев.

С этим согласился и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. По его мнению, эффективность борьбы с распространением наркотиков и профилактики наркомании пока нельзя признать достаточной и нельзя решить только мерами уголовно-правового воздействия. Например, по оценкам экспертов проекта "Трезвая Россия", из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один. При этом наркомания стремительно молодеет. Около 70 процентов употребляющих наркотики сегодня - это подростки и молодые люди.

Но еще более серьезной угрозой национальной безопасности страны Патрушев назвал разрушение духовно-нравственных ценностей российской молодежи и вовлечение ее в деятельность деструктивных объединений. Например, по его данным, в России растет количество подростков - участников молодежных субкультур, таких, как "скулшутинг", "колумбайн" в социальных сетях. Их число достигло уже более 70 тысяч человек. Кроме того, по данным секретаря Совбеза, усиливается воздействие на подростков "крайне левых" и "крайне правых" экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок. По словам Патрушева, такие подростковые сообщества, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобные, не только формируют в школах и колледжах группы криминальной направленности, но и призывают их к участию в массовых беспорядках и экстремистских актах.

"В этих условиях важно жестко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре", - заявил Патрушев. По его словам, пример такой работы уже есть. Так, в августе этого года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал общественное движение АУЕ экстремисткой организацией. Не менее важно, по его мнению, поставить заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни, когда такие идеи распространяются через интернет.

Только в 2019 году спецслужбы на территории Центрального федерального округа выявили и нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" террористических и экстремистских организаций

"Надо остановить информационный терроризм, преследующий цели расколоть общество", - подчеркнул Николай Патрушев.

По его данным, сохраняются тенденции вовлечения молодежи в деятельность нетрадиционных для России религиозных организаций, тоталитарных сект, исповедующих идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма. Так, например, представители радикальных исламских фундаменталистов активизировали работу по принятию ислама молодыми людьми из традиционно немусульманских народностей России. При этом в особую группу риска, по его словам, входит молодежь из числа мигрантов, не принимающих социально-культурных устоев российского общества и являющихся носителями экстремистских убеждений религиозного характера. Именно они составляют основную ресурсную базу для террористических и экстремистских организаций. Только в 2019 году спецслужбы на территории Центральной России выявили и нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" таких организаций.

Рассказал Николай Патрушев и о деструктивных политических силах либерального толка, которые особое внимание уделяют наиболее образованным и перспективным молодым людям, обучающимся в престижных вузах. Также, по его данным, предпринимают попытки укрепить свои позиции в России и зарубежные экстремистские объединения, среди которых запрещенные в Российской Федерации "Свидетели Иеговы" и "Международная церковь саентологии". Обладают массовым ресурсом для вовлечения молодежи в протестные выступления и лидеры прозападной несистемной оппозиции. По данным Совбеза, их возможности существенно повышаются в связи с ростом финансирования из-за рубежа российских НКО.

Обладают массовым ресурсом для вовлечения молодежи в протестные выступления и лидеры прозападной несистемной оппозиции

Чтобы противодействовать этому, по мнению Патрушева, важно, чтобы приоритетами в работе с молодежью были профессиональное обучение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, повышение культурного уровня и уровня знаний, укрепление семейных ценностей, а также формирование здорового образа жизни. "Любовь, преданность своей стране, созидание и творчество - это все то, что должно лежать в основе выстраивания работы с молодым поколением россиян", - подытожил секретарь Совбеза.