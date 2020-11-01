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Рубрика: В мире

СМИ: По делу о нападении в Ницце задержано еще два человека

Текст: Алексей Чуриков

Силы полиции задержали еще двух подозреваемых по делу о нападении на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Как уточняет телеканал BFM, задержанными оказались двое мужчин, в возрасте 25 и 63 лет, которые находились по месту проживания совершившего нападение выходца из Туниса. Арест произошел в субботу вечером в городе Грас, расположенного в 28 километрах от Ниццы.

Фото: AFP/John MACDOUGALL
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Ранее полиция задержала еще трех человек, которые предположительно контактировали с нападавшим в последнее время. Всего под стражей сейчас находится шесть человек.

Телеканал уточняет, что власти Туниса также начали расследование. По предварительной информации, совершивший нападение в Ницце имеет судимость за насилие и наркоторговлю.

Напомним, что жертвами атаки злоумышленника стали три человека - две женщины и мужчина. Нападавший был ранен полицией при задержании и помещен в госпиталь.

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