Сможет ли новый Kia Mohave потеснить позиции Toyota LC Prado

До России наконец-то добрался обновленный внедорожник Kia Mohave, который уже вызвал ажиотажный спрос на домашнем рынке. Впрочем, у нас большого успеха новинки ждать не стоит, ведь в сегменте полноразмерных SUV важен имидж марки, а по этому показателю вне конкуренции остается Toyota Land Cruiser Prado.

Назло рекордам

На следующей неделе в России стартуют продажи обновленного рамного внедорожника Kia Mohave, производство которого налажено на калининградском заводе "Автотор". Стоит отметить, что это самая возрастная модель Kia на российском рынке, и нынешний рестайлинг стал для нее вторым по счету. При этом в Южной Корее модернизированный внедорожник появился еще прошлой осенью, но до России добрался только сейчас, хотя и был сертифицирован для нашего рынка в конце прошлого года.

Как пояснили "РГ" в российском представительстве Kia, основной причиной для задержки запуска Kia Mohave в России стал ажиотажный спрос на модель на домашнем рынке Южной Кореи, где за прошедшие месяцы несколько раз обновил рекорды продаж.

Сохранив рамную конструкцию, раздаточную коробку с понижающей передачей и блокировку заднего дифференциала, обновленный Mohave получил улучшенное шасси, усовершенствованную систему полного привода с возможностью выбора режимов Terrain Mode Select, а также комплекс высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю Drive Wise. Все Kia Mohave на российском рынке имеют семиместную компоновку салона с возможностью трансформации пространства третьего ряда в дополнительный багажный объем.

Внедорожник по-прежнему будет доступен в России с безальтернативным дизельным двигателем V6 3,0 л, который развивает 249 л.с. и 549 Нм крутящего момента. В паре с ним идет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором.

По мнению генерального директора АвтоСпецЦентр Kia Каширка Романа Гидаятова, основными конкурентами обновленного Kia Mohave на российском рынке станут Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero, Chevrolet Tahoe и Jeep Grand Cherokee.

В свою очередь, в российском представительстве Kia отмечают, что сегмент полноразмерных E-SUV в России не так велик, и обновленный Mohave сможет заметно укрепить позиции в классе.

Больше машины за меньшие деньги

Фото: Пресс-служба Kia.

С модернизацией стоимость Kia Mohave увеличилась не очень заметно. Модель будет предложена в трех комплектациях - Luxe, Prestige и Premium - по цене от 3 млн 099 тыс. 900 рублей до 3 млн 559 тыс. 900 рублей. Таким образом, корейский внедорожник по-прежнему остается на порядок дешевле лидера сегмента - Toyota Land Cruiser Prado, который в версии с турбодизелем 2.8 (200 л.с.) стоит от 3 млн 563 тыс. рублей.

По словам консультанта компании Simon-Kucher & Partners Ивана Кондратенко, по сравнению с Toyota Land Cruiser Prado обновленный Mohave выглядит и комплектуется значительно богаче, ведь Prado - это классический рамный внедорожник, нынешнее поколение которого уже несколько устарело. Плюсом для многих будет также и 7-местная компоновка салона Mohave, а основным его недостатком остается безальтернативность выбора мотора и трансмиссии.

В свою очередь, директор по развитию ГК "Аларм-Моторс" Денис Цепелев отмечает, что 6-цилиндровый дизельный мотор объемом 3,0 л у Kia Mohave является более сбалансированным по сравнению с несколько устаревшим V4 2,8 л у Prado.

"Более высокий крутящий момент 550 Нм против 500 Нм, 20-дюймовые литые диски против 18-х в похожих комплектациях. Салон, отделанный итальянской кожей Nappa, дополняет современная мультимедийная система с монитором 12,3 дюйма, аналогично с ней оформлена полностью цифровая приборная панель. Этим не может похвастаться Land Cruiser Prado. Таким образом, гораздо более высокий уровень оснащения Kia Mohave ставит новинку в более привлекательное положение с точки зрения потребителя в данном сегменте. Иными словами - больше машины за меньшие деньги", - комментирует Денис Цепелев.

Имиджем не вышел

Фото: Пресс-служба Kia.

Тем не менее, с точки зрения объемов продаж Kia Mohave выглядит далеко не так выигрышно по сравнению с Toyota Land Cruiser Prado.

Согласно данным АЕБ, за девять месяцев 2020 года "Прадик" нашел в нашей стране почти 7,9 тыс. покупателей, в то время как реализация Mohave составила лишь 400 экземпляров. Дилеры Kia объясняют это производственной политикой корейской марки, отмечая, что потенциал продаж Mohave в России гораздо выше. К примеру, еще до выхода на рынок обновленного Kia Mohave все автомобили, которыми располагает компания "Аларм-Моторс", забронированы.

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, по уровню продаж Kia Mohave не сможет приблизиться к Toyota Land Cruiser Prado, но войти в тройку лидеров сегмента у него есть все шансы за счет уровня комфорта и конкурентоспособной цены. Целевая аудитория Kia Mohave за счет ее доступности также отличается от покупателей Land Cruiser Prado: многие охарактеризовали японский внедорожник как "подходящий для солидных людей".

"На мой взгляд, новый Mohave, как и предшественник, найдет своих покупателей и займет определенную нишу, однако на лидерство в сегменте претендовать не будет. Имидж марки Kia в России не сопоставим с Toyota, в частности в сегменте полноразмерных кроссоверов. К тому же остается актуальным вопрос проходимости "корейца", который является, скорее, большим кроссовером, чем настоящим внедорожником. Думаю, что Mohave сможет привлечь более молодую категорию городских жителей в сравнении с теми, кто ездит на "Крузаках", - резюмирует Иван Кондратенко.