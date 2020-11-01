Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины. Первой пострадала провинция Катандуанес. Скорость ветра в центре атмосферного вихря составляет 62 м/с, порывы - 78 м/с. Из-за непогоды власти приняли решение эвакуировать около миллиона человек - свои дома пришлось покинуть жителям региона Бикол.

"Согласно нашим прогнозам, тайфун пройдет над районами, где плотность населения очень высокая", - заявил Марк Тимбал, представитель Совета по чрезвычайным ситуациям республики. "Гони" движется на юго-запад со скоростью 7 м/с. Многие регионы не оправились еще после предыдущего тайфуна, обрушившегося на Филиппины в конце октября. Тогда погибли 23 человека, 39 получили ранения и трое пропали без вести, напоминает РИА Новости.