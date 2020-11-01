Топ-6 японских спорткаров из компьютерных игр: сколько они стоят сегодня

Компьютерные гонки - видимо, неотъемлемая часть взросления большей части мальчишек. Само собой, для каждого нового поколения детей набор автомобилей в гонках будет разный, исходя из времени. На заре компьютерных игр, помимо стандартного набора из Ferrari, Lamborghini и Porsche, огромной популярностью пользовались моды с японскими машинами, потому что их довольно часто можно было встретить в реальной жизни. Факт в том, что ребятам, которые начинали играть в самые первые симуляторы и аркады, сегодня уже по 40 лет, а у некоторых спорткары из игр даже стоят в гараже. Смотрим, за сколько сейчас можно купить японские легенды из виртуального пространства начала 90-х.

Subaru Impreza WRX STi Coupe

Годы производства: 1992-2000

Двигатели: оппозитные 1.8, 2.0, 2.2 и 2.5

Легендарная машина раллийного чемпиона Колина МакРея, без которой не обходился ни один раллийный симулятор. Собственно, гонщику посвящена целая серия игр его же имени.

Главная фишка такой "Импрезы" - редчайший кузов купе, который существовал только в первом поколении. На его основе, помимо гоночной машины, была построена масса спецверсий, приуроченных к тем или иным знаковым гоночным событиям Subaru. Настоящая коллекционная жемчужина - Subaru Impreza STi 22B, фактически дорожная версия того самого болида с оппозитным мотором 2.2 литра и мощностью 280 лошадиных сил. Не так давно один из 426 произведенных в 1998 году экземпляров был выставлен на продажу по цене нового Lamborghini Aventador.

В России найти ухоженную Subaru Impreza Coupe практически невозможно. На момент написания этой статьи в продажу на всю страну выставлено три экземпляра, из которых внимание на себя обращает реплика той самой 22B за 1 300 000 рублей.

Mazda RX-7 III (FD)

Фото: Скриншот с auto.ru

Годы производства: 1992-2002

Двигатель: роторный 1.3T

Одна из самых красивых машин своего времени, которая засветилась не только во всевозможных компьютерных гонках и фильмах, но и была одним из самых желанных вкладышей в автомобильных жвачках вроде Turbo. Именно на RX-7 III изначально ездил Доменик Торетто в первом "Форсаже".

Спорткар выпускался на протяжении 10 лет - с премьерного 1992 года до 2002. За это время купе получило неимоверное количество заводских модификаций - только официальных рестайлингов было пять. Все это время RX-7 III оснащался фирменным 1.3-литровым роторным битурбодвигателем мощностью до 280 лошадиных сил, с которым мог разгоняться до 100 км\ч за 5,3 секунды.

Сегодня Mazda RX-7 третьего поколения стала живой неоклассикой японского автопрома и часто используется как основа для всевозможных тюнинговых проектов - от стритрейсерских до дрифтовых.

В отличие от своего последователя - Mazda RX-8 - который россияне массово таскали из Америки благодаря копеечной растаможке мотора 1.3, Mazda RX-7 - птица редкая. В продаже можно найти до десяти экземпляров середины 90-х годов, за самый недорогой из которых просят 900 000 рублей.

Mitsubishi 3000GT

Фото: Скриншот с auto.ru.

Годы производства: 1990-2000

Двигатель: V6 3.0

Сегодня многие уж и не вспомнят, что у компании Mitsubishi была не одна легенда в виде внедорожника Pajero, а как минимум две. Второй было невероятно продвинутое для своих лет спорткупе Mitsubishi GTO более известное за пределами Японии как 3000GT.

Очень стильная машина, в красном цвете чем-то напоминавшая Ferrari Testarossa, обладала передовыми технологиями. В частности у спорткара уже тогда была система с двойным последовательным турбонаддувом, активной аэродинамикой, полноуправляемым шасси, изменяемой жесткостью подвески и всеми ведущими колесами.

Под капотом 3000GT мог находиться только 3.0-литровый мотор V6, в зависимости от рынка сбыта его мощность могла быть разной. В Америке, например, продавались базовые атмосферные варианты с отдачей всего в 162 лошадиные силы, в то время как максимальная мощность турбоверсий доходила до 320 л.с.

У спорткупе существует американский брат-близнец в виде Dodge Stealth, который внешне стилизован под Chevrolet Corvette. Правда ценится американский аналог гораздо меньше, правда и стоит существенно дешевле.

Цены же на оригинальный Mitsubishi 3000GT сегодня могут достигать 3 000 000 рублей. Столько или чуть меньше просят за "капсулы времени" - экземпляры в коллекционном состоянии с минимальным пробегом. Рядовые машины в среднем состоянии продаются в диапазоне от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Nissan Skyline R32 GT-R

Фото: Скриншот с auto.ru

Годы производства: 1989-1994

Двигатель: R6 2.6

Культовое японское спорткупе, которое засветилось практически во всей массовой поп-культуре, хоть как-то связанной с автомобилями - игры, фильмы, гонки, соревнования по стритрейсу и дрифту! Хотя внешне машина не поражала воображение, имея рубленный дизайн 80-х годов, фактически японцам удалось создать инженерный шедевр. Например, Nissan Skyline GT-R с 1990 по 1993 год выиграл вообще все гонки в национальном японском кольцевом чемпионате, а приезд на Нюрбургринг тут же ознаменовался новым рекордом круга.

Один из секретов автомобиля - практически бесконечные возможности по форсировке рядной "шестерки" 2.6 RB26DETT. С мотора удалось снять невероятные 650 лошадиных сил, хотя для серийной версии мощность была ограничена традиционными для Японии 280 силами.

Еще одна особенность - подруливающие задние колеса и электронная система управления полным приводом, которая позволяла оперативно передавать на переднюю ось до 50% крутящего момента. Помимо полугоночной версии GT-R Nissan Skyline R32 существовал в более гражданских модификациях с менее мощными моторами.

Само собой, культовый статус закрепил за GT-R и немаленькие цены. Гражданские "Скайлайны" искать дешевле миллиона практически бесполезно - только если это будут следующие генерации R33 или R34 в не самом лучшем состоянии. Ну а за R32 GT-R сегодня могут просить и два, и три, и даже четыре миллиона рублей в зависимости от исполнения.

Honda S2000

Фото: Скриншот с auto.ru

Годы производства: 1999-2009

Двигатель: R4 2.0 и 2.2

Многие сейчас наверняка задут вопрос, почему в подборке присутствует родстер S2000, но нет великого хондовского спорткара NSX, который участвовал во многих частях популярной серии игр Need for Speed. Ответ прост: в России NSX просто не купить - машина настолько редкая, что появляется чаще всего на аукционах. Даже в автомобильной стране Германии в продаже найдется от силы десяток NSX первого поколения. Но если вдруг вы захотите привезти эту модель, то сообщаем, что минимальная стоимость с учетом растаможки составит около 5-6 миллионов рублей.

Куда доступнее другая "Хонда": родстер S2000 также нередко оказывался в подборках компьютерных гонок, правда уже века XXI-го. Все дело в потрясающей чистоты внешности и незаурядных технических показателях.

Двухместное открытое спорткупе обладает идеальной развесовкой, оснащается исключительно механической коробкой передач, самоблокирующимся дифференциалом и имеет под капотом сверхвысокооборотистый двигатель. Инженерам с четырех цилиндров и двух литров объема удалось снять 250 лошадиных сил без всяких турбонаддувов. Хитрость в том, что подобной мощности двигатель достигает при 7500 об\мин, а красная зона начинается на 8800 об\мин. В США автомобиль поставлялся с двигателем 2.2 и пиковой отдачей на 7800 об\мин. Немыслимые показатели по современным меркам.

Удивительно, но родстер Honda S2000 в России найти довольно легко, причем большая часть экземпляров в очень ухоженном состоянии. Правда, цены кусаются. Самые недорогой вариант дешевле миллиона не найти, средняя цена держится в пределах полутора-двух миллионов рублей.

Toyota Supra IV (А80)

Фото: Скриншот с auto.ru

Годы производства: 1993-2002

Двигатель: R6 3.0

Венчает наш хит-парад, конечно же, легендарное японское спорткупе, одна из самых популярных основ для всевозможного тюнинга и главная машина Брайана О"Коннера из серии фильмов "Форсаж", а также игр серии Need for Speed, Gran Tourismo и Forza - Toyota Supra четвертого поколения.

Как и в случае с Nissan Skyline GT-R, "Супра" снискала славу благодаря своим фантастическим способностям к тюнингу и форсировке мотора. Собственно, Toyota Supra и Nissan Skyline - главные соперники на протяжении многих лет.

Под капотом "Тойоты" находится рядный 3.0-литровый двигатель серии 2JZ, который существовал как в атмосферном (стоковая мощность до 225 л.с.), так и в турбоисполнении на 320 л.с. При грамотном и дорогом тюнинге в легкую снимаются 600 л.с.

В России культовый "японец" продается исключительно в понимающей фан-среде, а описание к объявлению редко занимает менее страницы А4. Все, что дешевле миллиона обычно представляет собой "дрова". Цены на интересные экземпляры обычно начинаются от полутора миллионов и не заканчиваются порой даже на 6 000 000 рублей.