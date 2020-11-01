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Рубрика: Общество

В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год

Текст: Ольга Игнатова

Россиян может ждать еще не один всплеск заболеваемости коронавирусом, считают в научном центре имени Гамалеи.

Так, главный научный сотрудник центра Анатолий Альтштейн рассказал агентству URA.ru, по каким сценариям может развиваться пандемия COVID-19 в России в 2021 году. По его мнению, очередной всплеск заболеваемости может случиться после новогодних праздников. Но этого может и не произойти, если россияне во время новогодних каникул будут придерживаться противоэпидемических мер.

А "если они в разгул пойдут, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все эти меры, то будет плохо, будем мучиться", считает учёный. В то же время, по его мнению, ограничивать передвижение людей не стоит. Возможно, потому, что уже накопилась сильная эмоциональная усталость.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Со своей стороны, в Роспотребнадзоре отмечают, что прогнозировать сейчас что-либо крайне сложно, так как это новая инфекция. В большинстве стран мира сейчас наблюдается активизация эпидемического процесса COVID-19. "Каким будет максимальное число заболевших и когда будет пик заболеваемости, во многом будет зависеть от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими всех рекомендуемых профилактических мер: масочного режима, социального дистанцирования, гигиены рук, применения дезинфицирующих средств. Влияют и погодные условия: резкие снижения температуры воздуха у некоторых граждан могут привести к переохлаждению, что при ослабленном иммунитете, хронических воспалительных заболеваниях способствует еще большему снижению защитных сил организм", - пояснили "Российской газете" в ведомстве.

В России сейчас зарегистрировано 1,6 миллиона случаев коронавируса. 1,2 миллиона человек уже вылечились. Более 27 тысяч человек спасти не удалось.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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