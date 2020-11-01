Для аккуратных водителей и лихачей тариф аренды будет разным, рассказали "РГ" представители каршеринговых компаний.

Динамическое ценообразование уже запустил "Делимобиль". Клиент с наивысшим рейтингом может получить скидку до 35% и доступ к BMW, Mercedes и MINI, в том числе к машинам без оклейки. Для этого клиент "Делимобиля" должен часто пользоваться сервисом, оставлять после себя чистый салон, не иметь штрафов, не тормозить слишком резко и вовремя оплачивать поездки.

"Добавление фактора рейтинга водителя в систему динамического ценообразования - следующий шаг", - сообщил представитель BelkaCar. Сейчас компания после каждой поездки демонстрирует водителям отчет, в который включаются эпизоды опасного вождения, превышения скорости, нарушения разметки.

"Яндекс.Драйв" уже использует технологии автоматического мониторинга скорости и контроля за стилем вождения пользователей, но открытого рейтинга водителя у сервиса нет. Однако если алгоритм понимает, что риск попадания в ДТП из-за слишком быстрой или агрессивной езды высок, пользователь получает предупреждение в приложении и рекомендации "вести себя хорошо", сообщили в компании.

Каршеринги все чаще попадают в аварии, в том числе смертельные, главных причины две - машин становится все больше и именно на беззащитном каршеринге молодые лихачи оттачивают свои "навыки".

"Динамическое ценообразование - первый шаг в управлении рисками, часть из которых непосредственно влияет на убытки каршеринга", - говорит заведующая отделом комплексного развития транспорта НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева. Таким путем каршеринговые компании, как и страховые, стремятся снизить свои риски через внедрение ценовой модели, которая принуждала бы менее надежных водителей платить больше, поясняет она.

Сервисы каршеринга хотят заставить больше платить лихачей со шлейфом штрафов

"Внедрение динамического ценообразования косвенным образом говорит нам, что компании переходят на более зрелую стадию рынка, и, соответственно, правила игры будут понемногу меняться", - заключает Михеева.