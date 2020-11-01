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01.11.2020 18:35
Рубрика: Коммерческий транспорт

Скидка для аккуратных

Каршеринг привязывает тарифы к стилю вождения
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 247 (8301)
Для аккуратных водителей и лихачей тариф аренды будет разным, рассказали "РГ" представители каршеринговых компаний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Динамическое ценообразование уже запустил "Делимобиль". Клиент с наивысшим рейтингом может получить скидку до 35% и доступ к BMW, Mercedes и MINI, в том числе к машинам без оклейки. Для этого клиент "Делимобиля" должен часто пользоваться сервисом, оставлять после себя чистый салон, не иметь штрафов, не тормозить слишком резко и вовремя оплачивать поездки.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Добавление фактора рейтинга водителя в систему динамического ценообразования - следующий шаг", - сообщил представитель BelkaCar. Сейчас компания после каждой поездки демонстрирует водителям отчет, в который включаются эпизоды опасного вождения, превышения скорости, нарушения разметки.

"Яндекс.Драйв" уже использует технологии автоматического мониторинга скорости и контроля за стилем вождения пользователей, но открытого рейтинга водителя у сервиса нет. Однако если алгоритм понимает, что риск попадания в ДТП из-за слишком быстрой или агрессивной езды высок, пользователь получает предупреждение в приложении и рекомендации "вести себя хорошо", сообщили в компании.

Каршеринги все чаще попадают в аварии, в том числе смертельные, главных причины две - машин становится все больше и именно на беззащитном каршеринге молодые лихачи оттачивают свои "навыки".

"Динамическое ценообразование - первый шаг в управлении рисками, часть из которых непосредственно влияет на убытки каршеринга", - говорит заведующая отделом комплексного развития транспорта НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева. Таким путем каршеринговые компании, как и страховые, стремятся снизить свои риски через внедрение ценовой модели, которая принуждала бы менее надежных водителей платить больше, поясняет она.

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"Внедрение динамического ценообразования косвенным образом говорит нам, что компании переходят на более зрелую стадию рынка, и, соответственно, правила игры будут понемногу меняться", - заключает Михеева.

#каршеринг