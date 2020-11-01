Вузы публикуют правила приема на 2021/2022 учебный год

1 ноября - важный день для российских вузов и абитуриентов 2021 года. Сегодня на официальных сайтах университетов должны быть размещены подробные правила приема в вузы на следующий 2021/2022 учебный год.

В начале этого учебного года Минобрнауки утвердило, а Минюст зарегистрировал новый порядок приема на обучение по программам высшего образования. Именно на него должны были ориентироваться вузы при подготовке своих правил.

Но если раньше публикация правил на сайтах вузов была приурочена к 1 октября, то теперь день "икс" - 1 ноября. Почему? Дело в том, что утвержденном министерском документе в этот раз очень много новшеств, и вузам дали дополнительный месяц на то, чтобы привести все "к общему знаменателю".

Напоминаем, что нового ждет нынешних одиннадцатиклассников и потенциальных абитуриентов 2021 года:

- вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить;

- появилась возможность проводить единый конкурс в пределах укрупненной группы. Если раньше, к примеру, на направления "Биология" и "Почвоведение" укрупненной группы специальностей "Биологические науки" были разные конкурсы, то теперь, по желанию вуза, может быть один;

- процедура онлайн-приема документов становится обязательной для всех вузов наряду с очной подачей;

- изменится количество направлений, на которые можно подавать документы: вместо правила "пять вузов по три направления в каждом" можно заучивать новое - "минимум на два, а максимум - на десять направлений подготовки в рамках одного вуза". Количество направлений университеты будут устанавливать самостоятельно;

- можно будет внести изменения в заявление о приеме или, если вдруг передумал, подать второе. Ранее такое было возможно, только если отзывать первое.

Уже сейчас можно узнать, как поступать в следующем году в Высшую школу экономики, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский госуниверситет, Петрозаводский госуниверситет, Северный арктический федеральный университет. Правила приема вузы будут публиковать в течение дня.