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Рубрика: Общество

Вузы публикуют правила приема на 2021/2022 учебный год

Текст: Мария Агранович
1 ноября - важный день для российских вузов и абитуриентов 2021 года. Сегодня на официальных сайтах университетов должны быть размещены подробные правила приема в вузы на следующий 2021/2022 учебный год.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В начале этого учебного года Минобрнауки утвердило, а Минюст зарегистрировал новый порядок приема на обучение по программам высшего образования. Именно на него должны были ориентироваться вузы при подготовке своих правил.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Но если раньше публикация правил на сайтах вузов была приурочена к 1 октября, то теперь день "икс" - 1 ноября. Почему? Дело в том, что утвержденном министерском документе в этот раз очень много новшеств, и вузам дали дополнительный месяц на то, чтобы привести все "к общему знаменателю".

Напоминаем, что нового ждет нынешних одиннадцатиклассников и потенциальных абитуриентов 2021 года:

- вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Например, по физике или информатике. Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить;

- появилась возможность проводить единый конкурс в пределах укрупненной группы. Если раньше, к примеру, на направления "Биология" и "Почвоведение" укрупненной группы специальностей "Биологические науки" были разные конкурсы, то теперь, по желанию вуза, может быть один;

- процедура онлайн-приема документов становится обязательной для всех вузов наряду с очной подачей;

Фото: Александра Мудрац/ТАСС
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- изменится количество направлений, на которые можно подавать документы: вместо правила "пять вузов по три направления в каждом" можно заучивать новое - "минимум на два, а максимум - на десять направлений подготовки в рамках одного вуза". Количество направлений университеты будут устанавливать самостоятельно;

- можно будет внести изменения в заявление о приеме или, если вдруг передумал, подать второе. Ранее такое было возможно, только если отзывать первое.

Уже сейчас можно узнать, как поступать в следующем году в Высшую школу экономики, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский госуниверситет, Петрозаводский госуниверситет, Северный арктический федеральный университет. Правила приема вузы будут публиковать в течение дня.

Общество Образование

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