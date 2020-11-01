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Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл на выезде "Химки" в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" одержал победу в гостевом матче 13-го тура чемпионата России против "Химок" - 2:0. Отличились Андрей Мостовой и Александр Ерохин.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Перед визитом в Подмосковье "сине-бело-голубые" столкнулись с большими кадровыми проблемами: уже некоторое время отсутствует Малком, остались в Санкт-Петербурге основные форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун. Плюс не смог принять участия в сегодняшней игре новичок команды Вендел.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Так что в каком-то смысле состав у "Зенита" был экспериментальный. Тем не менее, питерцам удалось взять важнейшие три очка у "Химок", которые в прошлом туре неожиданно обыграли в гостях "Ростов" (2:0). "Сине-бело-голубые" забили по мячу в обоих таймах: в первом отличился Андрей Мостовой, во втором - Александр Ерохин.

Таким образом, "Зенит" прервал трехматчевую серию из поражений во всех турнирах и сравнялся по очкам с лидером чемпионата "Спартаком" (по 27 баллов). Обогнать их может сегодня ЦСКА, но для этого армейцам необходимо побеждать в Волгограде "Ротор".

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