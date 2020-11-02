Новости

Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес" 13:25
Вышел тизер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем 12:47

Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения

Новости
    02.11.2020, 14:26
Текст:   Олег Усков

Итальянский актер кино и театра Джиджи Пройетти, две недели назад госпитализированный в римскую клинику Villa Margherita с новой коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, скончался в ночь на понедельник в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает Messaggero со ссылкой на семью актера. Уточнив, что Проейтти отошел в половине шестого утра.

Сегодня артисту исполнилось восемьдесят лет.

Джиджи Пройетти родился в Риме в 1940 году. Снимался у Марио Моничелли, Тинто Брасса, Пупи Авати и Карло Вердоне. Работал на ТВ, как театральный режиссер и актер дубляжа - его голосом говорили на итальянских экранах Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Энтони Хопкинс, Дастин Хоффман, Кевин Костнер.

Последней киноработой Джиджи стал прошлогодний "Пиноккио" Гарроне.

Новости

Актер из "Астрала" и "Астрала 2" Патрик Уилсон снимет "Астрал 5" 11:33
Создатели "Тихого места" экранизируют "Буку" Стивена Кинга 11:03
Комедия "Ведьмы" возглавила прокат в России и СНГ в выходные 04:50
Blumhouse возродит хоррор-серию "Пятница, 13-е" 01.11.2020
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 01.11.2020
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 31.10.2020
Умер Шон Коннери 31.10.2020
⧣ коронавирус
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Литвинова рассказала о состоянии заболевшей COVID-19 Земфиры 30.10.2020
Вышел трейлер постапокалипсиса Майкла Бэя про COVID "Певчая птица" 30.10.2020
Скарлетт Йоханссон не переживает из-за переноса "Черной вдовы" 30.10.2020
⧣ Италия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер хоррора "Омен. Наследие" 05.10.2020
Автор "Игры престолов" сделает сериал из "За пригоршню долларов" 30.09.2020
Стало известно, как будет выглядеть Асока Тано в сериале "Мандалорец" 29.09.2020