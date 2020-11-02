Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения

Итальянский актер кино и театра Джиджи Пройетти, две недели назад госпитализированный в римскую клинику Villa Margherita с новой коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, скончался в ночь на понедельник в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает Messaggero со ссылкой на семью актера. Уточнив, что Проейтти отошел в половине шестого утра.

Сегодня артисту исполнилось восемьдесят лет.

Джиджи Пройетти родился в Риме в 1940 году. Снимался у Марио Моничелли, Тинто Брасса, Пупи Авати и Карло Вердоне. Работал на ТВ, как театральный режиссер и актер дубляжа - его голосом говорили на итальянских экранах Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Энтони Хопкинс, Дастин Хоффман, Кевин Костнер.

Последней киноработой Джиджи стал прошлогодний "Пиноккио" Гарроне.