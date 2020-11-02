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Рубрика: Общество

Американские ученые определили период сохранения антител к COVID-19

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

В США ученые провели исследование, чтобы выяснить, как долго сохраняются антитела в крови американцев, переболевших коронавирусом.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Специалисты изучили показатели 30 тысяч пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме. У всех участников исследования наблюдался стойкий иммунный ответ. В большинстве случаев нейтрализующие вирус антитела сохранялись в течение пяти месяцев. Ранее сообщалось, что длительный иммунитет есть в основном у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Ученые отметили, что наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса, однако значительно уменьшает шансы повторного инфицирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

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