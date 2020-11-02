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2 ноября 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 30 октября 2020 года № 259-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 2 ноября 2020 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 23.10.2020 № 250-р) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"4) обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.";

2) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать работающим гражданам Российской Федераций в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 настоящего распоряжения) с 15.06.2020 по 22.06.2020, с 23.06.2020 по 29.06.2020, с 30.06.2020 по 07.07.2020, с 08.07.2020 по 14.07.2020, с 15.07.2020 по 21.07.2020, с 22.07.2020 по 31.07.2020, с 03.08.2020 по 14.08.2020, с 20.10.2020 по 02.11.2020, с 03.11.2020 по 16.11.2020, с 17.11.2020 по 30.11.2020 (включительно).".

В.А.Орлов



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