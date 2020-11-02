Через сервис "Поступи в вуз онлайн" смогут подавать документы целевики

Скоро суперсервисом "Поступи в вуз онлайн" смогут пользоваться не только абитуриенты очных отделений, но и те, кто планирует поступать на очно-заочные отделения, а также по контрактам и целевым договорам. Об этом сообщили в Минобрнауки.

- По итогам работы цифрового сервиса в этом году стало очевидно: полная автоматизация приемной кампании вузов с суперсервисом значительно повысит и упростит процесс обработки документов от поступающих, - приводит пресс-служба ведомства слова замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука. - Важно не только подключить все вузы к суперсервису, но и расширить его возможности. Сейчас идет разработка нового функционала сервиса: скоро с его помощью можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Прорабатываем и возможность интеграции инструмента образовательного кредитования с господдержкой для поступающих на платной основе.

Напомним, "Поступи в вуз онлайн" был запущен в июне 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Подать с его помощью документы в вуз смогли абитуриенты 54 университетов - более 20 тысяч человек разместили через сервис около 70 тысяч заявлений.

В 2021 году подать документы удаленно через суперсервис можно будет не менее чем в 135 вузов.