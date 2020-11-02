Число ДТП в России снизилось на 20%

Россияне стали реже попадать в ДТП - с января по сентябрь 2020 года число аварий на российских дорогах снизилось на 20%, а число раненых сократилось на 22%. Число ДТП со смертельным исходом также уменьшилось - на 19,4%. Об этом сообщила госкомпания "Автодор", которая связывает эти показатели с мерами по повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет разделения встречных потоков, строительства надземных пешеходных переходов, работы аварийных комиссаров.

Приведенная статистика касается трасс, находящихся в доверительном управлении "Автодора". В компании обращают внимание, что по сравнению с прошлым годом сеть дорог увеличилась. "В этом году было запущено движение по обходу населенных пунктов Лосево и Павловска на М-4 "Дон", открыт новый отрезок дороги в рамках реконструкции и строительства пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)", - говорится в релизе "Автодора".

По статистике, основными причинами ДТП становится нарушение правил дорожного движения - остановка в неположенных местах на скоростных трассах, переход дороги в темное время суток без светоотражающих элементов одежды, поездки на неисправном автомобиле и так далее. В "Автодоре" призывают водителей и пешеходов внимательнее соблюдать ПДД.