Указ главы Чувашской Республики от 2 ноября 2020 года № 285 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:
1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Обязать граждан с высоким риском тяжелого заболевания (лиц в возрасте старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки соблюдать режим самоизоляции, за исключением:
случаев обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;
передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;
следования в судебные, правоохранительные и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова;
следования на личном транспорте или легковом такси в загородные жилые дома и садовые дома.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.";
абзац второй пункта 2 после слов "легковом такси," дополнить словами "на парковках, в лифтах,";
подпункт "б" пункта 4 после слов "в торгово-развлекательных центрах," дополнить словами "на предприятиях общественного питания,";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Сохранить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки запрет использования кальянов в общественных местах, где в соответствии с Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" не установлен такой запрет.";
в пункте 5.1:
дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
"недопущение оказания услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов по местному времени, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами объектов общественного питания;";
абзацы двадцать седьмой - тридцать первый считать соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцать вторым;
пункт 6 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"усиление режима текущей дезинфекции в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, на торговых объектах, объектах оказания услуг, выполнения работ;";
абзац третий считать абзацем четвертым.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Чувашской Республики О.Николаев
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