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Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик

Новости
    02.11.2020, 14:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Бывший американский рестлер и бодибилдер, а ныне - фактурный жанровый актер Дейв Батиста нашел для себя роль в очередном фантастическом боевике.

Фото: youtube.com
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Как передает Variety, артист, прославленный образом Дракса Разрушителя из команды Стражей Галактики, сыграет инопланетного миротворца в триллере "Самые разыскиваемые во Вселенной" (Universe"s Most Wanted).

Постановщик фильма - Брэд Пейтон ("Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж" со Скалой Джонсоном).

Действие картины развернется в маленьком городке, на окраине которого приземляется тюремный старшип, перевозящий самых опасных во Вселенной преступников (в этом месте знатоки комиксов Marvel немедленно вспомнят первый том эпического цикла "Аннигиляция"). После чего герой Батисты объединяется с сыном местного шерифа, чтобы купировать бесчинства разбежавшегося отребья и помешать им захватить мир.

Съемки намечено начать в следующем году.

Сценарий написали Ф. Скотт Фрейзер ("Три Икса: Мировое господство", "Метро 2033") и Джимми Лоуэри. Пейтон и Батиста выступят сопродюсерами предприятия.

По остальному касту и дате премьеры сведений пока нет.

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