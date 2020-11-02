Депутат оценил проект сенаторов США против С-400

Штаты всегда раздражали успехи России в ВПК, и с этим связана подготовка законопроекта, который вводит ограничения для стран, закупавших системы С-400. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя информацию об инициативе американских сенаторов.

Ранее стало известно, что готовящийся в США проект направлен на создание препятствий для продажи вооружений странам, закупавшим российские С-400.

Вашингтон всегда раздражали успехи России в производстве современных видов вооружения и большого спроса на такую продукцию, отметил Железняк, которого цитирует его пресс-служба. По его словам, инициатива "говорит о невозможности американских оппонентов достойно конкурировать с российскими производителями". США, считает политик, пытаются единолично контролировать рынок оружия и навязывать другим странам свою продукцию ВПК.

Железняк напомнил о неудачной попытке Вашингтона помешать Турции приобрести российские С-400 - именно это, по его словам, стало толчком для подобных законодательных шагов.

При этом он подчеркнул, что С-400 относятся к системе противовоздушной обороны и направлены на защиту суверенитета и целостности государства.

- Американские вояки и их партнеры по НАТО намеренно провоцируют другие страны агрессивной риторикой и попытками максимально расширить свое присутствие, толкая мир к новой гонке вооружений, - резюмировал депутат.